محافظ بني سويف يعقد اجتماعاً موسعا لبحث استعدادات قطاعات وأجهزة المحافظة لاستقبال شهر رمضان

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاً موسعا، لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447هــ/2026 ، في إطار تكليفات الحكومة وجهودها في مجال ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية ومتابعة أسعارها بجميع مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الشهر الفضيل

جاء ذلك في حضور: بلال حبش نائب المحافظ، واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد،المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببنى سويف ، والنائب حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، و أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ،ومحمد جبر معاون المحافظ، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية ، ومسؤولي الجهات التنفيذية والمعنيين من :رؤساء المدن، ومديري إدارات التموين، فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر ، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، فرع جهاز حماية المستهلك، الزراعة ،التضامن الاجتماعي،الصحة،الطب البيطري،مكتب سلامة الغذاء،مسؤولي الإعلام والمتابعة بديوان عام المحافظة

في مستهل الاجتماع شدد محافظ بني سويف على أهمية وضرورة تضافر جهود كافة الأجهزة والجهات التنفيذية ، وتعزيز التنسيق لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية بالشكل المطلوب ، وتخفيض أسعارها على قدر الإمكان، وذلك من خلال وضع وتنفيذ حزمة من الإجراءات والآليات لضمان استدامة وتوافر تلك السلع من خلال التوسع في إقامة معارض " أهلاً رمضان " كمنافذ ثابتة بالميادين الرئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، وبالتوازي مع توجيه مزيد من منافذ البيع المتحركة التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية و أمان وسيارات التموين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتغطية المناطق والقرى على مستوى مراكز المحافظة،والتنسيق مع الوحدات المحلية ومسؤولي تلك المنافذ لإعداد خريطة لانتشار تلك المنافذ والإعلان عن أماكنها لجمهور المستهلكين ، لضمان عدالة التوزيع والطرح وتخفيف العبء على المعارض الرئيسية بعواصم المدن

وجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية للتأكد من جودة الخبز المنتج،والالتزام بالوزن والمواصفات المقررة لجودة الرغيف وتحرير المحاضر للمخالفين ، مشيرا إلى اتخاذ مايلزم من إجراءات ومتابعة لانتظام سير العمل بالمخابز ، والتي من المقرر أن يتم تعديل مواعيد عملها لتتناسب مع احتياجات وطبيعة الاستهلاك خلال الشهر الكريم،فضلاً عن متابعة أرصدة الدقيق بشكل مستمر بالتنسيق مع المختصين بالوزارة للتأكيد علي توافر الأرصدة بالكميات الكافية

وفي مجال موقف المواد البترولية والبوتاجاز، كلف المحافظ مسؤولي التموين بمتابعة المواد البترولية أولا بأول وتوزيع الكميات الواردة منها ، لضمان عدم وجود أية اختناقات بجانب متابعة موقف البوتاجاز يوميا من خلال الإشراف علي محطات التعبئة بالمحافظة ومعرفة رصيد الغاز الصب الوارد لتلك المحطات

كما تم مناقشة الاستعدادات الخاصة بالقطاع البيطري، حيث تقرر فتح المجازر الحكومية بصفة يومية طوال شهر رمضان، لاستقبال الجزارين والمواطنين، بهدف منع الذبح خارج المجازر، والحفاظ على الصحة العامة، وضمان سلامة اللحوم المعروضة للاستهلاك، مع تكثيف أعمال التفتيش البيطري والرقابة على محال بيع اللحوم والدواجن.

وتم التأكيد على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول من الشوارع والميادين، وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، ومراجعة كفاءة الإنارة العامة بالطرق والشوارع الرئيسية، خاصة بمحيط المساجد والساحات المخصصة لصلاة التراويح، بما يسهم في توفير بيئة حضارية للمواطنين، ويضمن أداء الشعائر الدينية في أجواء مناسبة خلال الشهر الكريم.