أكد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب والمشرف العام على المستشفيات الجامعية، أن فريق الطلاب العباقرة الذين حصدوا كأس العباقرة للجامعة كان من بينهم 4 طلاب من كلية الطب.



وأوضح أن الكلية تفتخر بهم؛ لأنهم نموذج مشرف وتكريمهم مستحق بعد فوز الجامعة بالكأس للمرة الثانية على التوالي.



قدم الدكتور أحمد غنيم، خلال انعقاد مجلس كلية الطب التهنئة للطلاب، مطالبًا إياهم بالاستمرار في التفوق والتميز.



وأكد على حرص جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي على تكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين ورعايتهم في كافة المجالات.



وشمل التكريم من طلاب كلية الطب كلا من ‏أسامة أنور مصطفى البديوي، وإسراء محمد عبدالغني، و‏نجوى السيد راضي، وأحمد جمال عبدالفتاح العباسي.



كما شمل التكريم أحمد خالد حجازي أمين اتحاد طلاب الجامعة، وإسلام إبراهيم عطا أمين اتحاد طلاب كلية الطب، وعمر طارق أمين الطالب المثالي على مستوى كليات الجامعة، ونادين محمد زناتي الطالبة المثالية على مستوى كلية الطب.