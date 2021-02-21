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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل طهران

رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
cnn
نشر في: الأحد 21 فبراير 2021 - 5:12 ص | آخر تحديث: الأحد 21 فبراير 2021 - 5:12 ص

وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، وصل إلى إيران مساء السبت لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن برنامجهم النووي، حسب تغريدة عبر لمبعوث إيران لدى الوكالة، كاظم غريب آبادي.

 
وغرد غروسي، الخميس الماضي، قائلاً إنه سيسافر إلى طهران "لإيجاد حل مقبول للطرفين، يتوافق مع القانون الإيراني، حتى تتمكن وكالة الطاقة الذرية من مواصلة أنشطة التحقق الأساسية في إيران".


وتأتي هذه الخطوة بعد أن أشارت تقارير إلى أن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أنها ستقلص بشكل كبير التعاون مع المنظمة.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن زيارة غروسي هي الثانية إلى طهران منذ تسلمه منصبه، في وقت بدأ العد العكسي لانتهاء المهلة المحددة من جانب طهران، وهي 23 شباط /فبراير لوقف تنفيذ البروتوكول الاضافي ووقف عمليات التفتيش الإضافية من قبل الوكالة للمنشآت النووية الإيرانية".

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