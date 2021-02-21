وزير الخارجية الأمريكي يؤكد عزم الولايات المتحدة على دعم تسوية سياسية شاملة بأفغانستان

أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة عازمة على دعم تسوية سياسية شاملة وقابلة للبقاء في أفغانستان.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين بلينكن ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية الدكتور عبد الله عبد الله؛ حيث ناقشا "مراجعة الولايات المتحدة لاستراتيجيتها في أفغانستان".

وأشار المتحدث إلى أن الوزير الأمريكي وجه - خلال الاتصال - الشكر للدكتور عبد الله؛ لما بذله من جهد مهم في دعم عملية السلام في أفغانستان.