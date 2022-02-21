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وكالة أممية تنتقد اليونان حول مزاعم عن صدها للمهاجرين

وكالة اممية
وكالة اممية
د ب أ)
نشر في: الإثنين 21 فبراير 2022 - 10:10 م | آخر تحديث: الإثنين 21 فبراير 2022 - 10:10 م


وجهت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الاثنين، انتقادات لاذعة لليونان ، على خلفية أدلة على قيامها بصد مئات المهاجرين بشكل غير قانوني عن حدودها.

وقال فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "أصابنا قلق من التقارير المتسقة والمتكررة القادمة من حدود اليونان البرية والبحرية مع تركيا"، مضيفا أن المفوضية سجلت نحو 540 واقعة بإعادة غير رسمية للاجئين من اليونان منذ مطلع عام 2020.

وجاءت تصريحات جراندي ردا على مزاعم بقيام ضباط خفر السواحل اليوناني بإلقاء اللاجئين في البحر قبالة جزيرة ساموس القريبة من السواحل التركية.

وقال جراندي إن عمليات إعادة المهاجرين وقعت في دول أخرى وسط وجنوب شرق أوروبا، حيث أفاد مهاجرون بتركهم وسط البحر في قوارب نجاة أو إجبارهم على النزول إلى المياه.

وأضاف المسؤول الأممي :"إن ما يحدث على الحدود الأوروبية غير مقبول سواء من الناحية القانونية أم المعنوية، وإنه ينبغي أن يتوقف. وإنه يتعين أن تظل من أولوياتنا المشتركة حماية حياة الإنسان وحقوقه وكرامته " .

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