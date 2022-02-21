موسكو: قذيفة أوكرانية تستهدف نقطة تفتيش على الحدود الروسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن قذيفة أوكرانية استهدفت نقطة تفتيش حدودية روسية في منطقة "روستوف" الروسية على الحدود الأوكرانية.

وأوضح الأمن الفيدرالي - وفقا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين، أن قصفا من الجانب الأوكراني أصاب ودمر نقطة لحرس الحدود الروسي داخل الأراضي الروسية على بعد 150 مترا من الحدود مع ⁧ أوكرانيا⁩.

وأصدرت وزارة الداخلية الروسية بيانا، يُفيد بأن قذيفة أُطلقت من أوكرانيا أصابت نقطة الحدود التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة "روستوف"، مشيرة إلى أن القذيفة دمرت كليا النقطة الحدودية دون وقوع أي إصابات.

في سياق متصل، أعلن إقليما لوجانسك ودونيتسك أن مدنيين اثنين قتلا، جراء قصف القوات المسلحة الأوكرانية على جنوب شرق أوكرانيا.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن "قوات الأمن الأوكرانية أطلقت النار تسع مرات على المناطق السكنية بقذائف عيار 120 ملم، المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك".