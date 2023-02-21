تداول بضائع وحاويات 31 سفينة متنوعة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادرته عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 49665 طن تشتمل على 16700 طن يوريا و101 طن ملح معبأ و3057 طن جبس معبأ و2970 طن حديد و8332 طن كلينكر و6406 طن رمل و12099 بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30813 طن تشتمل على 1450 طن زيت طعام و9800 طن سكر و868 طن فول و3785 طن عدس و6410 طن خردة و8500 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 578 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 131 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3061 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 1055 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 173862 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2548 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6567 شاحنة.