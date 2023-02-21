الأهلي يكتسح بني ياس الإماراتي بالبطولة العربية للطائرة

اكتسح الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، نظيره بني ياس الإماراتي بنتيجة 3-0، في ثان لقاءات الفريقين بالمجموعة الثانية من البطولة العربية رقم 41 والمقامة بالقاهرة خلال الفترة من 20 فبراير وحتى 2 مارس المقبل.

وشهدت المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي هيمنة كبيرة من لاعبي المارد الأحمر، قبل أن يقرر محمد مصيلحي المدير الفني للفريق الأحمر من إراحة بعض لاعبيه الأساسيين وتجهيز البدلاء.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-9، 25-15، 25-10".

ومن المقرر، أن يلعب الأهلي في الجولة المقبلة مع نادي خيبل اليمني المقرر إقامتها مساء غدًا الأربعاء.

ويتواجد فريق رجال طائرة الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم فرق: مصافي الشمال العراقي والوكرة القطري وخيبل اليمني وبني ياس الإماراتي والسيب العماني، فيما تضم المجموعة الأولى كلا من : الأهلي القطري والميناء اليمني وكاظمة الكويتي والنصر البحريني والصداقة الفلسطيني والسويحلي الليبي.

الجدير بالذكر، أن نادي الريان القطري هو حامل لقب البطولة الماضية عقب تغلبه على نظيره دار كليب البحريني في البطولة التي أقيمت بتونس.