أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 144 ألفا و440 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 144 ألفا و440 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم 760 جنديا قتلوا أمس الاثنين.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و326 دبابة و6 آلاف 562 من المركبات المدرعة 2338 من النظم المدفعية و471 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و243 من أنظمة الدفاع الجوي و299 طائرة و287 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و210 من المركبات وخزانات وقود و2023 طائرة بدون طيار".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.



وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.