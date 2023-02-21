رئيس تونس: السلع موجودة بآلاف الأطنان في المخازن والدولة تستوردها بأموال باهظة

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قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنّ السلع موجودة بآلاف الأطنان في المخازن بينما تستورد الدولة السلع نفسها بأموال باهظة.

جاء ذلك خلال لقائه في قصر قرطاج في العاصمة تونس، وزير الداخلية توفيق شرف الدين والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، وفق صحيفة "الشروق" المحلية.

وتناول الاجتماع مقاومة الاحتكار و"ضرورة التصدي لمن لا دأب لهم إلا المال ومزيد تجويع الشعب".

وقال سعيد: "هناك العديد من البواخر في عرض البحر محمّلة بالسلع والبضائع لمدة أسابيع، وبعد أن يتم السداد يدفع الشعب ثمن الاحتكار من جديد".

والأسبوع الماضي، اتهم الرئيس التونسي من وصفهم بأنهم "خونة" بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار ونقص السلع الغذائية سعيا لتأجيج الأزمة الاجتماعية.

وأضاف أن عصابات منظمة تقف وراء أزمة السلع ورفع الأسعار في البلاد.

وتابع سعيد أن "الإيقافات الأخيرة أظهرت أن عددا من هؤلاء المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الخارجي والداخلي وهذا بالإثباتات هم من يقفون وراء هذه الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار''، وفق تعبيره.