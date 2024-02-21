مدرب الأهلي القطري: مباراة الغرافة لن تكون سهلة

أكد البرتغالي بيدرو ميجيل المدير الفني لفريق الأهلي على أهمية تقديم مستوى مميز في مواجهة الغرافة، يوم السبت المقبل، في الجولة 14 من الدوري القطري لكرة القدم.

وأضاف ميجيل في مؤتمر صحفي قبل المباراة، إنه يتطلع لأن يواصل الفريق مستواه المميز في الدوري بعد فترة التوقف الماضية خلال بطولة كأس آسيا قطر 2023 ،وقد عمل على تجهيز الفريق لتقديم المستوى المأمول وتحقيق النتيجة التي تخدم طموحات النادي في المنافسة.

وشدد المدرب البرتغالي "المباراة لن تكون سهلة لأن فريق الغرافة يتميز بالكثير من الأمور الفنية، ولكني سأعمل على أن يكون الأهلي في أفضل حالاته البدنية والفنية ،خصوصا وأن المرحلة المقبلة ستكون حافلة بالمواجهات المهمة وفي توقيتات قريبة لذلك لم يكن الاستعداد لمباراة الغرافة فقط وإنما لجميع المباريات".

وأبدى مدرب الأهلي ثقته في قدرة لاعبيه على تحقيق النتيجة المطلوبة في مواجهة الغرافة، مضيفا أنه عمل مع جهازه المعاون على تجهيز اللاعبين لتقديم أفضل أداء فني بهدف تحقيق الفوز.

وهنأ ميجيل المنتخب القطري على الفوز بكأس أمم آسيا الأخيرة، مؤكدا أن العنابي استحق التتويج باللقب، ومتمنيا أن ينعكس هذا النجاح القاري بالإيجاب على تحفيز اللاعبين لتقديم أداء أفضلن ودفع الجماهير القطرية للحضور بمعدلات أكبر لمساندة الأندية في بطولة الدوري.