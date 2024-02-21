تداول 6124 شاحنة للبضائع والحاويات دخولا وخروجا من ميناء دمياط

أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، تداول 6124 شاحنة للبضائع والحاويات، دخولا وخروجا من الميناء، كما تم استقبال 36 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 7 سفن متنوعة، بينما غادرته 11 سفينة أخرى.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط اليوم الأربعاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 65428 طنًا تشتمل على 7538 طن أسمنت معبأ، و1701 طن مولاس، و5510 أطنان ملح معبأ، و12362 طن كلينكر، و20170 طن يوريا، و18147 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24596 طنًا تشتمل على 2445 طن سلاج، و2716 طن زيت طعام، و785 طن أبلاكاش، و3854 طن قمح، و3676 طن فول، و11120 طن حديد.

فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1058 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 200 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5779 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 58037 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 100996 طنًا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3731 طن قمح متجهين إلى صوامع "كفر الشيخ، وشبرا، وكوم أبو راضي".