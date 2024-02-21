مصدر: إمبراطور وإمبراطورة اليابان يعتزمان زيارة المنطقة التي ضربها الزلزال

قال مصدر بوكالة رعاية القصر الإمبراطوري الياباني اليوم الأربعاء إنه يجري الترتيب لزيارة الإمبراطور ناروهيتو والامبراطورة ماساكو لشبه جزيرة نوتو، التي ضربها زلزال قوي بداية العام، وذلك ربما في أواخر مارس المقبل، من أجل لقاء السكان المتضررين.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن المصدر القول إنه من المتوقع أن يتوجه الإمبراطور والإمبراطورة إلى محافظة إيشيكاوا لزيارة المدينتين الأكثر تضررا سوزي وواجيما بالإضافة إلى أماكن أخرى. وأوضح المصدر أنهما ربما يستخدمان طائرة مروحية للتنقل بسبب الضرر الذي لحق بالطريق.

وكان الإمبراطور والإمبراطورة قد أعربا عن رغبتهما في زيارة المنطقة في أقرب وقت لمواساة المتضررين، ولكن بدون عرقلة جهود الإنقاذ عقب أن ضرب زلزال بقوة 6ر7 درجة على مقياس ريختر المنطقة الواقعة على ساحل بحر اليابان، مما أودى بحياة أكثر من 240 شخصا.