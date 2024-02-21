الرئيس الصومالي يؤكد أهمية اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي مع تركيا

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إن الاتفاقية التي أقرها البرلمان اليوم الأربعاء، بمجلسيه مهمة للدفاع عن البحر وتعزيز اقتصاد البلاد.



وأضاف شيخ محمود خلال مؤتمر صحفي، إن هناك انتهاكات كثيرة في بحر الصومال مثل الصيد غير القانوني واستخدام الإرهابيين والقراصنة والتلوث، مؤكدًا أن الاتفاقية التاريخية المبرمة بين الحكومة الفيدرالية ونظيرتها التركية في مجال التعاون الدفاعي والاقتصادي ستساعد في حل كل هذه الأزمات، بحسب وكالة الأنباء الصومالية "صونا".



وتابع: "الاتفاقية التي أبرمناها مع الحكومة التركية ستستمر لمدة 10 سنوات وسيتم بناء القوات البحرية الصومالية، وأنها مهمة أيضًا للتنمية الاقتصادية والاستفادة من الموارد الطبيعية".



وكان البرلمان الفيدرالى بمجلسيه (الشعب والشيوخ)، قد صادق على الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين الصومالية والتركية.



وأعلن رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، أن 213 نائبا صوتوا لصالح المصادقة على الاتفاقية من أصل 216، ورفضها 3 نواب.



وكانت تركيا والصومال قد وقعتا في العاصمة التركية أنقرة في الثامن من الشهر الجاري على اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي.