نائب محافظ القاهرة: لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بأحياء المنطقة الجنوبية لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على البناء العشوائي بالدولة.

وشددت عبدالمنعم، اليوم الأربعاء، على رؤساء الأحياء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمنطقة جهودها على مدار اليوم لرصد أية أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها والاستجابة السريعة والفورية لكل شكاوى وطلبات المواطنين لتحقيق تغيير ملموس على أرض الواقع.

وأشارت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إلى تنفيذ قرار إزالة للدورين الخامس والسادس فوق الأرضى بالعقار الكائن فى القطعة ٦٠١٩ بالمنطقة "ج" فى الهضبة العليا بحى المقطم، موضحة ان مالك العقار بدأ فى البناء بدون ترخيص وتجاوز الأعمال قيود الارتفاع المقررة قانونًا، ما أدى لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وبدء إزالة المخالفة لعدم تكرارها مرة أخرى.