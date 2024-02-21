التموين: 25% انخفاض في استهلاك الكهرباء بعد تطبيق شرائح الأسعار الجديدة

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، عن تغيرات جذرية في النمط الاستهلاكي للمواطن ‏المصري خلال السنوات الماضية. ‏

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «‏TEN‏» مساء ‏الثلاثاء، أن هذه التغيرات تمثلت في تراجع ملحوظ على مستوى الاستهلاك، وذلك نتيجة ارتفاع مستوى التضخم ‏وانخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري. ‏

وضرب مثالا على ذلك بقطاع الكهرباء، حيث انخفض الاستهلاك بنسبة 25% بعد تطبيق الزيادات على شرائح ‏فواتير الكهرباء، حيث أصبح المواطن المصري أكثر حرصا في تقليل استهلاكه من السلع، قائلا: «عندما يحصل ‏المواطن على خدمة بسعر أقل من قيمتها الحقيقية، فإنه يميل إلى إساءة استخدامها». ‏

وعلى صعيد آخر، قال إن مفهوم الرقابة على الأسواق لدى المواطن المصري خاطئ، حيث يعتقد أن الرقابة تعني ‏وجود مفتش تموين وضابط مباحث وحماية المستهلك على جميع منافذ التوزيع، موضحا أن مجموع الأجهزة الرقابية ‏لا يستطيع أن يغطي 5% من إجمالي المنافذ. ‏

ودعا مساعد وزير التموين، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرونها في الأسواق، لا سيما ما يتعلق بمخالفة ‏السعر المدون على السلعة، وذلك من خلال الاتصال بمباحث التموين أو حماية المستهلك أو المديريات، منوها أن هناك ‏تشديدا في العقوبات على حجب البضائع عن التداول ومحاولات التلاعب بالأسعار.‏