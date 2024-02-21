التموين: 25% انخفاض في استهلاك الكهرباء بعد تطبيق شرائح الأسعار الجديدة

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، عن تغيرات جذرية في النمط الاستهلاكي للمواطن المصري خلال السنوات الماضية.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الثلاثاء، أن هذه التغيرات تمثلت في تراجع ملحوظ على مستوى الاستهلاك، وذلك نتيجة ارتفاع مستوى التضخم وانخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري.
وضرب مثالا على ذلك بقطاع الكهرباء، حيث انخفض الاستهلاك بنسبة 25% بعد تطبيق الزيادات على شرائح فواتير الكهرباء، حيث أصبح المواطن المصري أكثر حرصا في تقليل استهلاكه من السلع، قائلا: «عندما يحصل المواطن على خدمة بسعر أقل من قيمتها الحقيقية، فإنه يميل إلى إساءة استخدامها».
وعلى صعيد آخر، قال إن مفهوم الرقابة على الأسواق لدى المواطن المصري خاطئ، حيث يعتقد أن الرقابة تعني وجود مفتش تموين وضابط مباحث وحماية المستهلك على جميع منافذ التوزيع، موضحا أن مجموع الأجهزة الرقابية لا يستطيع أن يغطي 5% من إجمالي المنافذ.
ودعا مساعد وزير التموين، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرونها في الأسواق، لا سيما ما يتعلق بمخالفة السعر المدون على السلعة، وذلك من خلال الاتصال بمباحث التموين أو حماية المستهلك أو المديريات، منوها أن هناك تشديدا في العقوبات على حجب البضائع عن التداول ومحاولات التلاعب بالأسعار.