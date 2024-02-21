الكويت تعرب عن أسفها لاستخدام الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن أسف دولة الكويت لاستخدام حق النقض (الفيتو) مجددا في مجلس الأمن يوم أمس الثلاثاء، للحيلولة دون إصدار قرار مقدم من الجزائر عن المجموعة العربية يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة "ووضع حد للعدوان الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال على شعب فلسطين الأعزل منذ أكثر من أربعة أشهر".

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، مجددا، "موقف دولة الكويت الداعي لوقف إطلاق النار الفوري والتام في قطاع غزة لتحذر من مغبة استمرار الوضع الإنساني المتدهور في القطاع ومواصلة إراقة دماء المدنيين من الشعب الفلسطيني".

وأكدت الكويت أن "فشل مجلس الأمن باعتماد مشروع القرار يجسد بشكل مؤسف حجم التحديات التي تواجه الإرادة الدولية، مما يستدعي التحرك السريع لمواجهتها ومعالجتها لضمان تمكين مجلس الأمن من القيام بواجباته الأساسية في صون الأمن والسلم الدوليين".