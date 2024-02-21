 الكويت تعرب عن أسفها لاستخدام الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة - بوابة الشروق
الأربعاء 21 فبراير 2024 10:16 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الكويت تعرب عن أسفها لاستخدام الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة

الكويت - د ب أ
نشر في: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 9:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 9:48 ص

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن أسف دولة الكويت لاستخدام حق النقض (الفيتو) مجددا في مجلس الأمن يوم أمس الثلاثاء، للحيلولة دون إصدار قرار مقدم من الجزائر عن المجموعة العربية يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة "ووضع حد للعدوان الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال على شعب فلسطين الأعزل منذ أكثر من أربعة أشهر".

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، مجددا، "موقف دولة الكويت الداعي لوقف إطلاق النار الفوري والتام في قطاع غزة لتحذر من مغبة استمرار الوضع الإنساني المتدهور في القطاع ومواصلة إراقة دماء المدنيين من الشعب الفلسطيني".

وأكدت الكويت أن "فشل مجلس الأمن باعتماد مشروع القرار يجسد بشكل مؤسف حجم التحديات التي تواجه الإرادة الدولية، مما يستدعي التحرك السريع لمواجهتها ومعالجتها لضمان تمكين مجلس الأمن من القيام بواجباته الأساسية في صون الأمن والسلم الدوليين".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك