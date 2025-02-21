جنرال ألماني يحذر من عمليات تخريب وطائرات مسيرة قد تستهدف الجيش

يعتزم القائد المعين لفرقة الأمن الداخلي المخطط تشكيلها في الجيش الألماني إعداد قواته بسرعة لحماية البنية التحتية ولحالات حشد قوات الحلفاء.

وأشار الجنرال ميجور، أندرياس هينه، إلى الوضع الأمني ​​المتغير والأعمال التخريبية التي تشهدها البلاد بالفعل وتستهدف الجيش الألماني.

وقال هينه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين: "هناك خطر من قوى تخريب كلاسيكية، ونحن على قناعة بأنها موجودة بالفعل في البلاد وتقوم أيضا باستعدادات"، مضيفا أن الطائرات المسيرة التي يُجرى رصدها بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، تشكل أيضا خطرا أمنيا، مشيرا إلى أنه في حالة حشد قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ستصبح هذه الطائرات تهديدا مباشرا، وقد تسبب أضرارا جسيمة إذا تم تزويدها بالمتفجرات.

ويقوم الجيش الألماني بتشكيل فرقة عسكرية رابعة للأمن الداخلي، والتي من المنتظر أن تبدأ عملها في منتصف مارس/آذار المقبل، وسوف تتكون في البداية من ستة أفواج يبلغ إجمالي قوامها 6 آلاف جندي، وستكون هناك حاجة إلى المزيد من الجنود وإلى انتشار أوسع نطاقا. ولن تكون هذه مهمة سهلة في ضوء الانخفاض المتكرر في عدد جنود الجيش الألماني.