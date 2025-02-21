زعيم المحافظين في ألمانيا يعرب عن صدمته من تصريحات ترامب بشأن أوكرانيا

أعرب مرشح التحالف المسيحي المحافظ للمنافسة على منصب المستشار في ألمانيا، فريدريش ميرتس، عن صدمته من التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقال ميرتس في تصريحات لإذاعة "برلين براندنبورج" اليوم الجمعة: "هذا في الأساس قلب كلاسيكي لدور الجاني والضحية... هذه هي الرواية الروسية، وهكذا قدمها بوتين لسنوات، وأنا بصدق مندهش إلى حد ما من أن دونالد ترامب تبناها الآن على ما يبدو باعتبارها روايته الخاصة به".

وأضاف ميرتس: "لكن هذا الآن واقع يجب علينا التعامل معه أيضا. من المهم الآن أن يتفق الأوروبيون بسرعة كبيرة على استراتيجية مشتركة لكيفية التعامل مع هذا الموضوع"، مضيفا أن طلب وتوسل مكان على طاولة المفاوضات ليس أمرا سليما، وقال: "يجب علينا الآن أن نطور ثِقلنا الخاص".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألقى اللوم مؤخرا على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في استمرار الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ فبراير 2022.