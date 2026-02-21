مقتل 50 شخصا في هجوم مسلح شمالي نيجيريا

أفراد عصابة يستقلون دراجات نارية شنوا هجوما على قرية في ولاية زمفارا

لقي 50 شخصا حتفهم إثر هجوم مسلح في ولاية زمفارا شمال غربي نيجيريا.

وفي تصريح لمراسل الأناضول، السبت، أوضح عضو البرلمان هاميسو فارو، أن أفراد عصابة مسلحة يستقلون دراجات نارية شنوا هجوماً على قرية تابعة لبلدة تونغان دوتسي.

وأفاد عضو البرلمان عن ولاية زمفارا، بأن الهجوم أسفر عن مقتل 50 شخصا، واختطاف عدد كبير من الأشخاص، بينهم نساء وأطفال.

وأشار إلى إضرام النيران في عدد كبير من المنازل أثناء الهجوم، مضيفا أن سكان المنطقة لم يتمكنوا من النوم بسبب شدة الخوف.

وتتعرض نيجيريا منذ مدة طويلة لهجمات تنفذها عصابات مسلحة، إضافة إلى اعتداءات تنظيمي "بوكو حرام" وذراع "داعش" في غرب إفريقيا ISWAP على مختلف مناطق البلاد.

ومع أن عقوبة جريمة الاختطاف هي الإعدام تتكرر حوادث الخطف في نيجيريا، إذ يستهدف المسلحون عادة القرى والمدارس والمسافرين في شمال البلاد للمطالبة بفدية مالية.