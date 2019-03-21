ترامب وآبي يجتمعان في واشنطن الشهر المقبل لمناقشة قضية كوريا الشمالية

أعلنت مصادر في الحكومة اليابانية أن رئيس الوزراء شينزو آبي سيجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية أبريل المقبل، لبحث السياسات المتعلقة ببيونج يانج، في أعقاب انهيار القمة الأمريكية-الكورية الشمالية الشهر الماضي.

وقالت المصادر - وفقا لما ذكرته صحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- إن طوكيو وواشنطن ترتبان لزيارة آبي للولايات المتحدة.

وأشارت إلى أنه إذا قام آبي بهذه الزيارة، ستكون هذه أول قمة من ثلاثة اجتماعات يابانية-أمريكية مقرر عقدها في غضون عدة أشهر، إذ من المقرر أن يزور ترامب اليابان يوم 26 مايو القادم كضيف للدولة، ثم يزورها مرة أخرى لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا في 28 يونيو القادم.

وأضافت المصادر أن اليابان طلبت من الولايات المتحدة تحديد موعد زيارة آبي لواشنطن في شهر أبريل.

وأكدت ضرورة تنسيق الجانبين للسياسات المتعلقة بالبرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، وكذلك قضية اليابانيين المختطفين في أسرع وقت ممكن دون انتظار زيارة ترامب لليابان في مايو القادم.

وتابعت المصادر أنه من المتوقع أيضا أن يناقش آبي وترامب مسألة التجارة بين البلدين، وينظران في القيام بزيارات إلى كندا والدول الأوروبية.