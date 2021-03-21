رئيس اتحاد الكرة الألماني لديه عدة بدائل لخلافة لوف لكن لن يكشف عنها

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يحتفظ فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم في جعبته بعدة اسماء مرشحة محتملة تحسبا للاستعانة بأحدهم لخلافة يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الأول، لكنه رفض الكشف عن هذه الأسماء مفضلا الإبقاء عليها في طي الكتمان.

وقال كيلر في مقابلة مع شبكة "سكاي" اليوم الأحد "بصراحة هناك دائما خطة أولى، وثانية، ثالثة و رابعة".

وعقب نهاية يورو 2020 الصيف المقبل سينهي لوف عمله مع المنتخب الألماني الذي امتد لـ15 عاما ووصل ذروته في 2014 لدى التتويج بلقب مونديال البرازيل.

وهناك عدة أسماء مرشحة لخلافة لوف، وفي مقدمتها هانزي فليك مساعده السابق والمدرب الحالي لبايرن ميونخ ورالف رانجنيك الذي رفض مؤخرا العودة للعمل في شالكه بجانب شتيفان كونتس مدرب المنتخب الألماني للشباب تحت 21 عاما بالإضافة إلى ماركوس سورج المساعد الحالي للوف.

وقال كيلر "مقتنع بأننا سنتمكن من تقديم مدرب مذهل في الأشهر المقبلة".