أرامكو السعودية تخطط لشراكة مع الصين لإنتاج الهيدروجين الأزرق

قال المدير التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر اليوم الأحد إن الشركة تخطط "لتوسيع وتعزيز" التعاون مع الصين في الأبحاث في مجالات من بينها إنتاج الهيدروجين والأمونيا من الغاز الطبيعي.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال الناصر في منتدى التنمية الصيني في بكين إن أرامكو تدرس العمل مع الصين على إنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا، والوقود التخليقي واستخدام الكربون واستخلاصه وتخزينه.



وقال إن "كل هذه المجالات ضرورية لإنجاز طموحاتنا بشأن العمل على تدني نسبة الكربون على المدى الطويل".



وتنظر شركة النفط العملاقة في إمكانية الاستثمار بمشروعات صينية على الرغم من ضغوط الإنفاق جراء تراجع أسعار النفط جراء جائحة فيروس كورونا.



وقال الناصر إننا "نرى فرصا لضخ استثمارات إضافية في مشروعات الخدمات البترولية، للمساعدة في الوفاء باحتياجات الصين للكيماويات والنقل الثقيل، وكذلك زيوت التشحيم، والمواد غير المعدنية".