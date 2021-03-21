محافظ كفر الشيخ يهنئ مديرية التعليم بتحقيق مراكز متقدمة بمسابقة «أيسف»

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة الدولية "أيسڤ" للعلوم والهندسة، والتي أقيمت أون لاين بمكتبة الإسكندرية، وهنأ قيادات المديرية برئاسة الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، والمشرفين على الطلاب.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، إن مدارس كفر الشيخ فازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، حيث فازت الطالبة غادة سامي عبد الوهاب، والطالبة إيمان حمدى الدريني بمدرسة المتفوقين بالمركز الأول، بجائزة خاصة عن مشروعهم "ابتهج"، كما فازت الطالبة ميرنا شريف عبد التواب بمدرسة كفر السودان الإعدادية بإدارة دسوق بالمركز الأول، بجائزة خاصة عن مشروعها "بوابة التعقيم الأوتوماتيكية".

وأضافت أن الطالبان عمرو عزت، وهادي صابر فازا بالمركز الثاني جمهوري عن مشروعهما "أعين المدينة" من مدرسة المتفوقين، وفاز الطالب محمد وجدي الششتاوي بالمركز الثاني جمهوري عن مشروعه "التعليم في أي ظروف" بمدرسة فوة.