البيت الأبيض يجتمع مع مسؤولين في قطاع الطاقة للتخفيف من الصدمات الاقتصادية

أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، بعقد البيت الأبيض اجتماعًا، مع مسؤولين في قطاع الطاقة، يهدف للتخفيف من الصدمات الاقتصادية، وذلك حسبما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن حظرًا على واردات النفط من روسيا، في أقسى إجراء اتّخذته إدارته حتى الآن؛ لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا وتوجيه ضربة قوية أخرى لنظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وشهد سعر النفط ارتفاعا في الأسواق العالمية، اليوم الإثنين، ليقفز ثلاثة دولارات مع تجاوز سعر مزيج برنت 111 دولارا للبرميل، في الوقت الذي تدرس فيه دول الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض حظر على النفط الروسي.



وارتفع سعر النفط في العقود الآجلة لخام برنت 3.44 دولار أو 3.2% إلى 111.37 دولار للبرميل؛ ليزيد من ارتفاعه 1.2% يوم الجمعة الماضي.



وصعد سعر النفط في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.54 دولار أو 3.4% إلى 108.24 دولار؛ ليواصل ارتفاعه 1.7% يوم الجمعة الماضي.



وارتفعت أسعار النفط قبل محادثات تجري هذا الأسبوع، بين حكومات الاتحاد الأوروبي والرئيس الأمريكي جو بايدن، في سلسلة من اجتماعات القمة، التي تهدف إلى تعزيز تصدي الغرب لموسكو بشأن غزوها لأوكرانيا.