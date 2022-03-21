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في إطار الاحتفال بمهرجان "آزادي كا أمريت ماهوتساف"، ينظم مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي، التابع للسفارة الهندية بالقاهرة، سباقاً للدراجات يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يعطي سفير الهند لدى مصر أجيت جوبتيه إشارة البدء لإنطلاق السباق الساعة 9 صباحاً، حيث ينطلق السباق من مقر سفارة الهند بالقاهرة في الزمالك.

ويشمل مسار سباق الدراجات المقترح محيط جزيرة الزمالك. وتهدف الفعالية إلى التشجيع على اتباع نمط حياة صحي وممارسة الرياضة في الحياة اليومية. ومن المتوقع أن تشهد الفعالية مشاركة ما يقرب من 100 من راكبي الدراجات من سفارة الهند بالقاهرة ونوادي ركوب الدراجات.

و"آزاد كا أمريت ماهوتساف" هي مبادرة أطلقتها حكومة الهند للاحتفال بمرور 75 عاماً على الاستقلال لشعب الهند وثقافتها وإنجازاتها.

وبدأ المهرجان يوم 12 مارس 2021 ويستمر على مدى 75 أسبوعاً حتى موعد حلول الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال الهند يوم 15 أغسطس 2022، وينتهي في العام التالي يوم 15 أغسطس 2023.

وتحتفل الهند والبعثات الدبلوماسية التابعة لها بهذا المهرجان بمشاركة فاعلة من الجاليات الهندية وأصدقاء الهند في جميع أنحاء العالم.