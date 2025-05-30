لماذا اعترضت حركة حماس على مقترح ويتكوف لوقف الحرب؟

تناول موقع "واللا" العبري، النقاط التي اعترضت عليها حركة حماس، بشأن مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف الحرب في قطاع غزة.

وذكر "واللا" أن حماس تطالب بضمانات قوية بأن الهدنة المؤقتة ستؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأن إسرائيل لن تستأنف القتال من جانب واحد كما حدث في مارس الماضي، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

كما ترى الحركة أن الاقتراح لا ينص صراحة على انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى خطوط ما قبل انهيار الهدنة السابقة، التي انهارت في 18 مارس الماضي.

وأشارت حماس أيضا إلى عدم وضوح آلية توزيع المساعدات الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بصندوق المساعدات الجديد الذي تم إطلاقه مؤخرا.

وأمس الخميس، قال البيت الأبيض إن إسرائيل وافقت على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، بينما قالت حركة حماس إنها تدرس المقترح رغم أن بنوده لا تلبي مطالبها.

ومع توسع منظومة مدعومة من الولايات المتحدة لتوزيع المساعدات الغذائية في القطاع المحاصر والمدمر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين بقبول إسرائيل الاقتراح الجديد في غزة.

في المقابل، قالت حماس إنها تدرس المقترح، حيث أوضح القيادي سامي أبو زهري لوكالة "رويترز" أن الحركة لا تزال تناقشه.

لكن أبو زهري قال إن بنوده تتبنى الموقف الإسرائيلي ولا تتضمن التزامات بإنهاء الحرب أو سحب القوات الإسرائيلية أو السماح بدخول المساعدات كما تطالب حماس.

من جانبه، قال باسم نعيم، أحد كبار مسئولي حماس لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن الرد الإسرائيلي "يعني في جوهره تكريس الاحتلال واستمرار القتل والمجاعة"، مضيفا أن هذا الرد "لا يلبي أيا من مطالب شعبنا، وعلى رأسها وقف الحرب والمجاعة".

ومع ذلك، أشار نعيم إلى أن حركة حماس ستدرس الاقتراح "بكل مسئولية وطنية".