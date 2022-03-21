ارتفاع أسعار النفط مع تفكير الاتحاد الأوروبي في حظر استيراد الخام الروسي



ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات اليوم الاثنين لتواصل ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي في الوقت الذي تقترب فيه الحرب الروسية ضد أوكرانيا من اتمام شهرها الأولى دون ظهور أي مؤشرات على نهايتها.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن أسعار العقود الآجلة في تعاملات بورصة نيويورك للسلع ارتفعت بنسبة 5ر6% إلى نحو 111 دولار للبرميل. ويأتي ذلك في الوقت الذي تضغط فية عدة دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي من أجل فرض الجولة الخامسة من العقوبات على روسيا، وتشمل حظر استيراد النفط الخام الروسي وهو ما تعارضه بعض دول الاتحاد.

من ناحيته، حذر الكرملين الدول الأوروبية من تداعيات الحظر الأوروبي المحتمل لإمدادات النفط من روسيا، في الوقت الذي يناقش فيه وزراء الدفاع والخارجية الأوروبيون في بروكسل هذا الأمر.

وقال المتحدث باسم الحكومة الروسية دميتري بيسكوف " مثل هذا الحظر سوف يكون له تأثير، كما سوف يؤثر بصورة خطيرة على سوق النفط العالمي بصورة عامة".

وكانت الولايات المتحدة قد حظرت بالفعل واردات النفط الروسي.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن بيسكوف القول " الأمريكييون سوف يكون شعورهم أفضل من الأوروبيين. الأوروبيون سوف يواجهون وقتا صعبا".

من ناحيته، قال روهان ريدي المحلل في شركة جلوبال إكس مانجمنت التي تدير أصولا مرتبطة بقطاع الطاقة بقيمة ملياري دولار تقريبا إن العقوبات الأوروبية على النفط الروسي كانت تبدو خلال الأسابيع السابقة "غير واعية في ظل اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على إمدادات الطاقة الروسية". إذا تم فرض هذه العقوبات سيتوقف ما بين 4 و5% من إجمالي إمدادات النفط في العالم حيث "اشترت أوروبا ما بين 40 و45% من إجمالي إنتاج النفط في روسيا خلال 2021".

كانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد حظرتا في وقت سابق من الشهر الحالي حظرا على استيراد النفط الخام الروسي، وهي الخطوة التي يدرسها الاتحاد الأوروبي حاليا وهو أكبر مستهلك لمصادر الطاقة الروسية حاليا.

ويشهد سوق النفط العالمية حالة من الفوضى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث ارتفع خام برنت في بعض الأوقات إلى نحو 140 دولار للبرميل قبل أن يتراجع بشدة بعد ذلك. وتشهد أسعار الخام تقلبات هائلة تصل في تعاملات اليوم الواحد إلى 10 دولارات في سعر البرميل صعودا أو هبوطا.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بمقدار 69ر5 دولار إلى 39ر110 دولار للبرميل تسليم نيسان/أبريل المقبل. وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 18ر6 دولار إلى 11ر114 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل.