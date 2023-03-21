الملك عبد الله: الأردن يقف شامخا مدافعا عن حدوده وسيادته

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن الأردن يقف شامخا بهامات شعبه وجيشه، مدافعا عن حدوده وسيادته.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، عن الملك عبد الله قوله، في "تغريدة" نشرها بمناسبة الذكرى الـ55 لمعركة الكرامة:"سيظل يوم الكرامة خالدا مجيدا في ذاكرتنا الوطنية، وصفحة مشرفة في تاريخنا العربي.. رحم الله شهداءنا.. حفظ الله الأردن".

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استدعت السفير الإسرائيلي في عمان، مساء أمس الإثنين، إلى مقر الوزارة؛ إثر استخدام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وخلال مشاركته في فعالية عقدت أول أمس في باريس، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان سموتريتش، قد صرح خلال زيارته لفرنسا، أنه لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، فهو اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.