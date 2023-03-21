الاتحاد الأوروبي يعتزم تزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية

توصلت دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين، إلى اتفاق يقضي بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وأعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن الاتفاق اليوم الاثنين، وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن التكتل بصدد اتخاذ :" خطوة رئيسية نحو تزويد أوكرانيا بمزيد من قذائف المدفعية".

وتنص الخطط الأولية على اتاحة ما إجماليه ملياري يورو (1ر2 مليار دولار) لدعم الذخيرة لأوكرانيا.

وتأتي الاتفاقية جراء مخاوف من أن أنواع مهمة من الذخيرة يمكن أن تنفد من أوكرانيا في المستقبل القريب.

وسوف ترسل الدول على الفور الذخيرة من مخزوناتها الحالية إلى الدولة التي مزقتها الحرب.

وعلاوة على ذلك، سوف تشتري دول الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك المزيد من القذائف عيار 155 ملم خلال الستة أشهر المقبلة لدعم أوكرانيا على المدى الطويل، وفقا لنص الاتفاق الذي نشر اليوم الاثنين.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إن ذلك سيتم من خلال شبكات المشتريات الوطنية، ومن خلال مشروع شراء جديد للاتحاد الأوروبي.

وأضاف بيستوريوس مرحبا بالخطة في بروكسل "نحن بذلك نجمع قوة السوق الأوروبية ... هذا لم يحدث من قبل بهذا الشكل".

ومن المقرر أن يتم تسديد ثمن شحنات الذخيرة التي سترسلها دول الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا بشكل جزئي من خلال صندوق تابع للتكتل عمل في الأشهر الماضية لتمويل شحنات أسلحة إلى كييف.

ويأتي الاتفاق، الذي يهدف إلى تسريع عمليات التسليم، وسط مخاوف من احتمال معاناة أوكرانيا في المستقبل القريب من نقص في أنواع مهمة من الذخيرة .

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف سابقا إن بلاده ستحتاج إلى تزويدها بنحو 90 ألف إلى 100 ألف قذيفة شهريا "للاستعداد لردع الأعداء" وبدء هجوم مضاد.