تعرف على مقلب محمد صلاح مع نهال عنبر

قالت الفنانة نهال عنبر إنها سعيدة للغاية بنجاح حسام ابنها فى حياته المهنية وأنها دائما تدعمه حتى ينجح ويتفوق في مجال الإخراج.



وأضافت خلال لقائها مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أنها سعيدة للغاية بنجاح ابنها فى حملته الإعلانية مع النجم محمد صلاح.

وتابعت: "حسام غاوي مقالب، وهو بيصور الإعلان مع محمد صلاح فى لندن، قال له ادينى مامتك أكلمها أنا بحبها جدا، وسيبنى أكلمها من تليفونك، فلاقيته بيقولى مساء الخير، أنا صاحب حسام تفتكرى مين، فقولت له ميدو فقال لى لا مين تانى مع حسام، وجبت كل الأسماء عدا محمد صلاح، فلما زهق مني قال لى أنا محمد صلاح، فقلت لا بتهزر، واتكلمت معاه شوية كان إنسان لطيف أوي.



وعلى جانب آخر أوضحت نهال عنبر أنها سوف تقدم هذا العام فى رمضان مسلسل عودة البارون مع الفنان حسين فهمى.