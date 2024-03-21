جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر مبنى في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة

فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مبنى بمحيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة شمال القطاع، بحسب إعلام فلسطيني.

وذكرت قناة الأقصى في بيان مقتضب عبر "تلجرام"، أن "جيش الاحتلال فجر المبنى التخصصي في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة".

وقبل ذلك، أفاد تلفزيون فلسطين بأن "قوات الاحتلال هددت النازحين داخل مجمع الشفاء عبر مكبرات الصوت وطالبتهم بضرورة إخلاء المجمع فورا"، فيما لم يصدر تعليق إسرائيلي على الفور.

ومساء الأربعاء، قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي، خلال موعد إفطار اليوم العاشر من رمضان.

وتسبب القصف المدفعي، في اندلاع حرائق واسعة في المناطق، واستشهد وأصيب عديد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، فضلا عن نزوح مئات إلى مناطق شرقي مدينة غزة، بينها حي التفاح، والزيتون، والشجاعية، والصبرة.

ومنذ فجر الاثنين الماضي، تواصل قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحام مجمع الشفاء، رغم وجود آلاف المرضى والجرحى والنازحين بداخله، بالتوازي مع عمليات قتل وإطلاق نار واعتقالات واسعة نفذها بصفوف النازحين داخل المشفى، وقصف منازل قريبة.

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المجمع، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر الماضي، بعد حصاره لأسبوع، ثم انسحبت منه بعد 8 أيام، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات الطبية، بالإضافة إلى مولد الكهرباء.