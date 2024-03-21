مواجهة سيمبا تمنع الأهلي من إراحة لاعبيه الدوليين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ينضم لاعبو الأهلي الدوليين إلى فريقهم بعد نهاية شاركتهم في مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر.

ويلعب منتخب مصر مع نيوزيلندا مساء الغد الجمعة، في بطولة كأس عاصمة مصر التي ستقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وسيكون من الصعب منح الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، اللاعبين راحة من التدريبات وذلك بسبب الاستعداد لمواجهة سيمبا في دوري الأبطال.

ويلتقي سيمبا مع الأهلي مساء الثلاثاء المقبل، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحدث تنسيق بين الجهاز الفني للأهلي والجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن لاعبي الأهلي الدوليين، في ظل ضيق الوقت بين مباراة منتخب مصر يوم الثلاثاء ومباراة الأهلي أمام سيمبا يوم الجمعة 29 مارس.

ويتخوف الأهلي من تعرض لاعبيه الدوليين للإجهاد بسبب ضيق الوقت بين مباراة المنتخب ومباراة سيمبا، وخشية من تعرض لاعبيه الدوليين للإصابة أو الإجهاد