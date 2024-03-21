المستشار النمساوي: لا تستخدموا الأصول الروسية المجمدة من أجل شراء الأسلحة

قال المستشار النمساوي كارل نيهامر، اليوم الخميس، إنه يجب استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا وليس تسليحها.

وأضاف نيهامر أثناء حديثه للصحفيين قبل قمة أوروبية، أن الدول المحايدة مثل النمسا في حاجة لضمانات إنها في حال وافقت على تخصيص الأرباح لمساعدة أوكرانيا، مؤكدا "لن يتم إنفاق الأموال على شراء الأسلحة والذخيرة".

وأوضح، "كان هناك في الأصل مناقشة بشأن أهمية الاستثمار في إعادة البناء في أوكرانيا"، وقال: "هذا يبدو مقترح منطقي بالنسبة لي".

وقال رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، إنه يجب استخدام الأرباح والأصول نفسها لتسليح أوكرانيا.

وأوضح، "نحن نرحب بالمقترح الأول المتعلق بجني دخل من الأصول المجمدة"، مؤكدا "ولكننا نتحدث عن الأصول المجمدة أيضا، أعتقد أنه يجب أن تشارك ليس فقط في إعادة إعمار أوكرانيا ولكن أيضا في تمويل الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا".