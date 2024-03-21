سنغافورة تفرض التعادل على الصين بالتصفيات الآسيوية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فرض منتخب سنغافورة التعادل 2 /2 على ضيفه منتخب الصين اليوم الخميس في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027 بالسعودية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الصين بهدفين حملا توقيع وو لي في الدقيقتين العاشرة و45.

وفي الشوط الثاني رد محمد فارس بن رملي بهدف لسنغافورة في الدقيقة 53 ثم أضاف جاكوب ماهلر الهدف الثاني في الدقيقة 81.

ورفع منتخب الصين رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث فيما حصلت سنغافورة على أول نقطة لها بالتصفيات لتبقى في قاع الترتيب.