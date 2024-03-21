حماس: الاحتلال دمر مقدرات بمشفى الشفاء وأحرق مبان بمحيطه

أعلنت حركة "حماس"، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر العديد من مقدرات مجمع الشفاء الطبي، وفجر وحرق مبان سكنية بمحيطه خلال العملية التي دخلت يومها الرابع، مستنكرة "الصمت الدولي إزاء ما يحدث"، ومطالبة "بتحرك عربي عاجل".

وقالت الحركة، في بيان: "يواصل جيش الاحتلال الصهيوني النازي لليوم الرابع على التوالي، عدوانه على مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في مدينة غزة"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت: "جيش الاحتلال دمر العديد من مقدرات المجمع، وتفجير وحرق المباني السكنية المحيطة به، فضلاً عن احتجاز النازحين والأطقم الطبية والمرضى والتنكيل بهم، والطلب منهم مؤخرا النزوح إلى الجنوب تحت تهديد السلاح".

وتابعت: "الصمت المعيب تجاه ما يتعرض له مجمع الشفاء والمحاصرين فيه هو وصمة عار وإخفاق أخلاقي من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة العاجزين عن وقف آلة القتل الصهيونية، والضغط على واشنطن لوقف شراكتها ودعمها بالسلاح للاحتلال الصهيوني النازي".

ودعت الحركة الدول العربية والشعوب "إلى ضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الإبادة وعمليات التدمير الممنهج لمرافق الحياة في قطاع غزة".

كما طالبت بـ"مزيد من التضامن والنصرة لشعبنا المحاصر والذي يتعرض لجرائم بشعة على أيدي النازيين الجدد منذ نحو ستة أشهر متواصلة".