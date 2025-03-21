استشهاد فلسطيني إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا شمال قطاع غزة

استشهد فلسطيني، وجرح آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وفي السياق، أصيب طفل بجروح خطيرة، إثر استهداف الاحتلال خيمة داخل مركز إيواء المناصرة في دير البلح وسط القطاع.

وتمكنت الطواقم الطبية والمختصة، من انتشال جثامين 6 شهداء، من منزل عائلة الحطاب، الذي استهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل يومين.

وسجل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خلال الـ72 ساعة الماضية 591 شهيدًا، إضافة إلى 1042 مصابًا ممن وصلوا إلى المستشفيات.

وأوضح أن الاحتلال ارتكب منذ فجر الثلاثاء، وحتى الآن، عشرات المجازر في مختلف مناطق قطاع غزة، عبر قصف جوي عنيف استهدف منازل المدنيين بشكل مباشر وبدون سابق إنذار، مما أدى إلى استشهاد 591 فلسطينيًا وإصابة 1042 آخرين ممن تمكنوا من الوصول إلى المستشفيات.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء الماضي عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.