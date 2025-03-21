5 آلاف شخص يحتفلون بليلة القدر بالساحة الجيلانية في الأقصر

تستعد الساحة الجيلانية بمدينة الطود في الأقصر، اليوم الجمعة، لتنظيم حفل الإفطار السنوي احتفالًا بليلة القدر، حيث وُجّهت الدعوة لجموع المواطنين من مختلف أنحاء المحافظة للمشاركة في هذا الحدث الروحاني، الذي يجمع الآلاف في أجواء من التآخي والسكينة.

وقال الشيخ أحمد محمد الجيلاني، أحد منظمي الفعالية، إن الاحتفال سيتضمن أداء صلوات المغرب والعشاء والتراويح، إلى جانب حلقات الذكر وتلاوة القرآن الكريم، مؤكدًا أن الدعوة مفتوحة للجميع لتعزيز روح المحبة والتواصل بين أفراد المجتمع.

وأشار الجيلاني إلى أن الساحة الجيلانية تحرص سنويًا على إقامة هذا الحدث، حيث يجتمع أكثر من 5 آلاف شخص من المريدين والمحبين في هذه الليلة المباركة، ليتقربوا إلى الله بالدعاء والعبادة.

كما أكد لـ"الشروق" أن ترتيبات خاصة تم اتخاذها لضمان راحة الحضور، مع استمرار استقبال الزوار طوال شهر رمضان لإقامة الصلوات وحلقات الذكر.