 مقتل امرأتين جراء حادث سير في ألمانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل امرأتين جراء حادث سير في ألمانيا

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية

نشر في: الجمعة 21 مارس 2025 - 6:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 مارس 2025 - 6:52 ص

لقيت امرأتان حتفهما في مدينة لودفيجسبورج جنوب غربي ألمانيا تصادف وجودهما في حادث يعتقد أنه مرتبط بسباق سيارات مشبوه.

وأعلنت الشرطة في وقت متأخر من مساء أمس الخميس أنه تم اعتقال أحد السائقين المتورطين في الحادث، بينما فر الآخر من مكان الحادث.

وقالت الشرطة إنه يزعم أن السائقين كانا يقودان سيارتيهما بسرعات مفرطة على طريق باتجاه تقاطع الطريق السريع.

وأثناء خروج المرأتين غير المشاركتين في السباق من محطة وقود، اصطدمت واحدة من سيارتي المتسابقين بسيارتهما، مما أدى إلى انحرافها عن الطريق وانحشارها بين شجرتين.

وقالت الشرطة إنه تم احتجاز سائق السيارة التي اصطدمت بسيارة السيدتين مؤقتا بأمر من مكتب المدعي العام.


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