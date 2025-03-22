تصدر عناق الأرض المصري الشهير بالوشق الصحراوي العناوين بعد مهاجمته عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع محافظة شمال سيناء، مسببا بعض الإصابات قبل أن تصيده السلطات الإسرائيلية، في حادث يعكس مدى شراسة وقوة الوشق المصري الذي كان يستخدمه السلاطين قديما في الصيد ويربيه بعض الهواة المصريين حاليا لاستعراضه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسرد "الشروق" أهم المعلومات عن عناق الأرض المصري الشهير بالوشق الصحراوي بعد واقعة مهاجمة الجنود الإسرائيليين، وذلك نقلا عن كتب دليل الثدييات الإفريقية، وقطط مصر القديمة والتبادل والتواصل بالعالم القديم.

-ابن عم الوشق

تشيع تسمية الوشق على عناق الأرض المصري وأكدت الدراسات أنه ليس من الأوشاق رغم الشبه العميق معها ويسهل تفريقه عنها لكون الأوشاق تكون مرقطة ولكن الوشق المصري خالي من البقع المميزة له وكذلك يمكن تمييزه عنها بخطين أسودين أعلى وجهه، وفي ذلك فإن عناق الأرض أكثر انتشارا بإفريقيا بينما تهيمن الأوشاق على آسيا.

-شديد الندرة

أبدت وسائل الإعلام الإسرائيلية استغرابها من تواجد عناق الصحراء ومهاجمته للجنود، ويرجع ذلك لشبه انقراض ذلك الحيوان وندرته رغم تواجد أعداد متخفية منه في جبال سيناء، وقد ترجع ندرة الأوشاق لكثرة صيدها بسبب جلدها الثمين وتدمير موائلها الطبيعية حيث تتواجد الفرائس المناسبة لها.

-أوصاف الوشق المصري

يعتبر من القطط المفترسة متوسطة الحجم بوزن يبلغ 13 كيلوجراما وطول 80 سنتيمترا وارتفاع يبلغ نصف متر عند الكتفين مع امتلاكه أنياب طويلة ومخالب حادة تجعله حيوانا خطيرا علي الانسان وإن كان لا يستطيع قتل البشر.

يمتاز عناق الأرض أيضا بفروة الأحمر الغامق الكثيف وذيله الطويل وأذنان سوداء يحفهما الوبر الطويل الذي يستخدمه القط لمعرفة موقع الفريسة بدقة، كما تتميز عيون العناق عن القطط الأخرى لكونها مستديرة وليست هلالية كما يملك وجها قصيرا فيه بعض البقع البيضاء.

-استخدمه الفراعنة والمسلمون

كان الوشق المصري حاضرا في التاريخ إذ عرفه الفراعنة ورسموه على مقابرهم ليحرسها حسب اعتقادهم النابع من شراسة وقوة القط وفي عصور لاحقة استخدمه سلاطين الهند المسلمون في الصيد والعروض الترفيهية إذ يتواجد ببعض مناطق آسيا كما استخدمه مسلموا الصين لتحسين العلاقات مع الأسر الحاكمة ببيعه مقابل الذهب والعملات النحاسية، واستمر حضور الوشق المصري بالثقافة حيث ظهر في عديد من فيديوهات مواقع التواصل الاجتماعي لدي هواة اقتناء الحيوانات البرية من الشباب المصريين.