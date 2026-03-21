رئيس صرف الإسكندرية يتفقد منطقة وسط لمتابعة جهود التعامل مع مياه الأمطار

أجرى المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة ميدانية بمنطقة وسط، لمتابعة أعمال فرق الطوارئ والتأكد من كفاءة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار الناتجة عن موجة الطقس التي تشهدها المحافظة.

وتفقد قنديل خلال الجولة عددًا من الشوارع والميادين الحيوية، لمتابعة انتشار سيارات الشفط ومعدات الشركة، والوقوف على سرعة الاستجابة في التعامل مع أي تجمعات للمياه، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وعدم تعطيل حركة المواطنين.

وأكد رئيس الشركة أن فرق العمل منتشرة على مدار الساعة بمختلف مناطق وسط، مع جاهزية تامة للتدخل الفوري، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات تتابع الموقف لحظيًا، وتتلقى البلاغات والشكاوى من المواطنين ويتم التعامل معها بشكل عاجل.

وأضاف: "نعمل وفق خطة انتشار محكمة، مع دفع المعدات إلى المناطق الأكثر تأثرًا، ونتابع بشكل ميداني مستمر لضمان سرعة التعامل مع مياه الأمطار وتقليل آثارها".