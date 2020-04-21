ارتفاع وفيات كورونا بفلسطين إلى 4

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع إجمالي الوفيات داخل فلسطين إلى أربع حالات.

وأشارت الوكالة إلى أن الوفاة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 57 عامًا، من حي راس العامود في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من أمراض مزمنة أخرى.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 168 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من مليوني إصابة.