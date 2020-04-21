نتنياهو وجانتس يتفقان على تشكيل حكومة وحدة في إسرائي

(د ب أ)

اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخصمه الرئيسي بيني جانتس اليوم الاثنين على تشكيل حكومة طوارئ وطنية، بعد إجراء ثلاثة انتخابات غير حاسمة خلال أقل من عام.

وأفاد بيان مشترك من حزبي جانتس ونتنياهو بأن الزعيمين وقعا على اتفاق لتشكيل الحكومة.

وتنهي هذه الخطوة المثيرة للجدل حالة من الجمود السياسي تسببت في إجراء ثلاثة انتخابات خلال عام وتركت إسرائيل تحت قيادة حكومة انتقالية لأكثر من عام.

وكتب جانتس على موقع تويتر بعد الإعلان مساء اليوم الاثنين "لقد تجنبنا إجراء انتخابات رابعة... سوف نحمي الديمقراطية. سنقاتل فيروس كورونا وسنحمي كل مواطن إسرائيلي".

كما أعلن نتنياهو أن حكومة الطوارئ الوطنية سوف "تعمل من أجل إنقاذ أرواح ودخل المواطنين الإسرائيليين".

وأفاد الجانبان بأن جانتس ونتنياهو سيتوليان منصب رئيس الوزراء بالتناوب، حيث سيتولى نتنياهو المنصب لمدة عام ونصف العام، قبل أن يحل محله جانتس اعتبارا من تشرين أول/أكتوبر 2021 .

وسيتولى جانتس منصب وزير الدفاع كما سيشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء. ثم سيتولى نتنياهو منصب نائب رئيس الوزراء عند تبديل الأدوار في خريف عام 2021 .

ويرغب حزبا ليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو وأزرق أبيض الذي ينتمي إليه جانتس في تشكيل لجنة مؤقتة معنية بفيروس كورونا للتعامل مع الأزمة معا.

ووفقا للبيان، سيكون الائتلاف بمثابة "حكومة طوارئ" لمدة ستة أشهر مبدئية. وخلال هذه الفترة لن يتم طرح أية قوانين لا علاقة لها بفيروس كورونا.

وأضاف البيان أن الاستثناء الوحيد، هو اعتزام إسرائيل، تماشيا مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، ضم وادي الأردن ومستوطنات في الضفة الغربيةـ وقد يقدم نتنياهو هذه الخطط إلى البرلمان للموافقة عليها اعتبارا من شهر تموز/يوليو.

في غضون ذلك، انتقد الفلسطينيون تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة تتوافق على مبدأ ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية واعتبروا الأمر "إنهاء لحل الدولتين".

وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان بأن الخطوة "تعني إنهاء حل الدولتين وشرذمة حقوق الشعب الفلسطيني بأرضه ومقدراته التي يقرها القانون والقرارات الدولية".

وأضاف اشتية "نحن خلف الرئيس (محمود عباس) في الموقف الذي سيعلنه بخصوص إعلان متوقع عن الضم ما سيأخذنا إلى منحى جديد من الصراع مع الاحتلال".

من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات اليوم إن "أي ائتلاف حكومي إسرائيلي قادم يقوم على ضم المزيد من أرض فلسطين (..) يهدد السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط كله".

واعتبر عريقات في بيان أن "تنفيذ الضم جزئيا وبشكل كامل يعنى تدمير إسرائيل أي احتمالات للسلام من خلال التفاوض بين إسرائيل وفلسطين، وقامت كذلك بترسيخ سياسات التمييز والتحريض والعنصرية ضد مليون ونصف فلسطيني يعيشون في إسرائيل".

فيما قال الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم إن "التكتلات الإسرائيلية بأجندتها المتطرفة تأكيد أن كل الرهانات على ما يسمى بعملية سلام في المنطقة مع هذا الكيان هو رهان خاسر، وتسويق للوهم".

وأضاف برهوم في بيان أن "هذه التكتلات الإسرائيلية يجب أن تشكل حافزًا للكل الفلسطيني للإسراع في صياغة استراتيجية وطنية موحدة ترتكز على خيار المقاومة في مواجهة الاحتلال ومخططاته، والدفاع عن حقوق شعبنا وحماية مصالحه".