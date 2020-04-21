اشتية: تشكيل حكومة إسرائيلية على أساس ضم أراضي فلسطينية إنهاء لحل الدولتين

(د ب أ)

انتقد الفلسطينيون اليوم الاثنين تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة تتوافق على مبدأ ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية واعتبروا الأمر "إنهاء لحل الدولتين".

وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان بأن الخطوة "تعني إنهاء حل الدولتين وشرذمة حقوق الشعب الفلسطيني بأرضه ومقدراته التي يقرها القانون والقرارات الدولية".

وأضاف اشتية "نحن خلف الرئيس (محمود عباس) في الموقف الذي سيعلنه بخصوص إعلان متوقع عن الضم ما سيأخذنا إلى منحى جديد من الصراع مع الاحتلال".

من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات اليوم إن "أي ائتلاف حكومي إسرائيلي قادم يقوم على ضم المزيد من أرض فلسطين (..) يهدد السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط كله".

واعتبر عريقات في بيان أن "تنفيذ الضم جزئيا وبشكل كامل يعنى تدمير إسرائيل أي احتمالات للسلام من خلال التفاوض بين إسرائيل وفلسطين، وقامت كذلك بترسيخ سياسات التمييز والتحريض والعنصرية ضد مليون ونصف فلسطيني يعيشون في إسرائيل".

فيما قال الناطق باسم حركة "حماس" الأستاذ فوزي برهوم إن "التكتلات الإسرائيلية بأجندتها المتطرفة تأكيد أن كل الرهانات على ما يسمى بعملية سلام في المنطقة مع هذا الكيان هو رهان خاسر، وتسويق للوهم".

وأضاف برهوم في بيان أن "هذه التكتلات الإسرائيلية يجب أن تشكل حافزًا للكل الفلسطيني للإسراع في صياغة استراتيجية وطنية موحدة ترتكز على خيار المقاومة في مواجهة الاحتلال ومخططاته، والدفاع عن حقوق شعبنا وحماية مصالحه".