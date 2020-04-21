إصابات كورونا في إسرائيل تناهز الـ14 ألفا والوفيات تصل إلى 184

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ناهز الـ 14 ألفًا، وذلك بعد تسجيل 59 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، أنه تم تسجيل 59 إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 13942 إصابة، من بينهم 139 حالة حرجة و4507 تماثلوا للشفاء، مُضيفة أنه تم تسجيل 7 وفيات جديدة، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 184 حالة .. وبلك حسب ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، على موقعها الإلكتروني.

وأعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن منع الخروج من المدن والبلدات خلال عيد "الفصح" اليهودي الأسبوع الماضي للحد من انتشار وباء "كوفيد – 19".