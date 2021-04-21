القبض على 228 في عملية ضد العصابات المتنقلة على مستوى أوروبا

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أعلنت وكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول) اليوم الأربعاء أن محققين أوروبيين ألقوا القبض على 228 شخصا وصادروا أكثر من 85 سيارة في إطار عملية واسعة النطاق في جميع أنحاء أوروبا ضد شبكات اللصوص المتنقلة.

وشاركت 17 دولة في عملية "تريفيام"، التي تستهدف جماعات الجريمة المنظمة التي تغير مواقعها منذ عام 2013.

ووفقا ليوروبول، استهدف المحققون بشكل أساسي الأشخاص الهاربين المدانين في جرائم الاستيلاء على ممتلكات. وصادروا أيضا بضائع مسروقة ومخدرات ومبالغ نقدية كبيرة بالإضافة إلى 88 سيارة.

وتم فحص أكثر من 70 ألف شخص و67 ألف سيارة، خلال العملية الأسبوع الماضي.

وسجلت السلطات البلجيكية بعض النجاح، حيث أدى فحص سيارة إلى اكتشاف 380 كيلوجراما من النحاس مخبأة في غابات.