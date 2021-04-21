 إثيوبيا: مستعدون لحل ودي بشأن ملف سد النهضة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إثيوبيا: مستعدون لحل ودي بشأن ملف سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة
وكالات
نشر في: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 9:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 9:48 م

قال السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إثيوبيا لدى السودان يبلطال آيميرو، إن بلاده على استعداد للتوصل إلى حل ودي في ملفي سد النهضة والحدود مع السودان.

وعقد يبلطال اجتماعًا مع عثمان حسن بلال رئيس بعثة منظمة إيجاد في السودان، ودارت بينهما مناقشات حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية.

وحسب البيان، خلال المناقشات، اطلع السفير الإثيوبي رئيس بعثة منظمة إيجاد «على تطورات قضية الحدود مع السودان، وكذلك عملية التفاوض بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير».

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