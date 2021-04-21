أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 1ر2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 639 ألفا و445 حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 10 آلاف و532 حالة.

ومضى قرابة عام وثمانية أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.

يذكر أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.