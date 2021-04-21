 متحدث الحكومة الليبية: زيارة مدبولي لطرابلس استكمالا لتعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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متحدث الحكومة الليبية: زيارة مدبولي لطرابلس استكمالا لتعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 11:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 11:23 ص

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة، إن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، إلى طرابلس، مهمة وتأتي استكمالًا لما تم الاتفاق عليه في اللقاء السابق بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة والرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

وتابع حمودة -في تصريحات أوردتها بوابة الوسط الليبية- اليوم الأربعاء، أن زيارة مدبولي تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبناء علاقات استراتيجية يستفاد فيها من الإمكانات المختلفة للطرفين.

 

وأوضح أن الوفد الكبير رفيع المستوى يدل على حجم الشراكة والتعاون الذي تطمح إليه قيادة الدولتين، ويسهم في حلحلة التحديات التي تواجهه وترفع معاناة أبنائه في التنقل والعمل والإقامة، إلى جانب التعاون في المجالات الخدمية المختلفة.

 


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