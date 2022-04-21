تنظيم داعش يتبنى الهجوم على مسجد في مزار شريف شمال أفغانستان

تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي، اليوم الخميس، الهجوم على مسجد في مزار شريف شمال أفغانستان، وذلك بحسب ما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها.

وسقط عشرات الضحايا في تفجير استهدف، اليوم الخميس، مسجداً للشيعة في مدينة مزار الشريف في شمال أفغانستان، بحسب ما أعلن مسؤول في حركة طالبان، في ثاني هجوم من نوعه تتعرّض له هذه الأقلية في غضون ثلاثة أيام.

وقال رئيس هيئة الإعلام والثقافة في ولاية بلخ وعاصمتها مزار الشريف، ذبيح الله نوراني، لوكالة «فرانس برس»، إنّ «التقارير الأولية تؤكّد سقوط 25 ضحية على الأقلّ»، لافتًا إلى مقتل 10 وإصابة 15 شخصًا في الهجوم.